Suzano eleva investimento em 2023 para R$18,5 bilhões

SÃO PAULO (Reuters) – A maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, Suzano, anunciou nesta quinta-feira estimativa de investimento de 18,5 bilhões de reais para o próximo ano, acima dos 16,1 bilhões previstos para 2022.

“A elevação em relação a 2022 decorre, em grande parte, do maior investimento no Projeto Cerrado, considerando investimentos industriais, florestais, infraestrutura e logística”, afirmou a Suzano em fato relevante.

Do total a ser investido pela Suzano em 2023, 8,9 bilhões de reais serão voltados ao Projeto Cerrado, a nova fábrica de celulose que a empresa está construindo no Mato Grosso do Sul e que terá capacidade para 2,55 milhões de toneladas por ano, um incremento de 20% na produção da empresa.

Outros 2,4 bilhões de reais serão usados em terras e florestas, cifra que inclui segunda parcela da compra da Parkia, concluída em junho. A Suzano afirmou que esse total também “contempla investimentos que visam maior competitividade e/ou opcionalidade de crescimento da companhia no longo prazo”.

A empresa orçou 6,4 bilhões de reais para manutenção em 2023, um incremento ante os 5,5 bilhões previstos para este ano.

“O maior dispêndio em relação ao ano anterior refere-se principalmente ao efeito da inflação, principalmente sobre investimentos florestais, e maior intensidade de projetos e serviços nas plantas industriais, em função da maior quantidade de paradas gerais programadas para manutenção”, afirmou a Suzano.

