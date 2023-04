Suzano eleva em R$2,9 bi previsão de investimentos em nova fábrica no MS

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 20:51 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Suzano elevou a previsão de investimentos de capital no Projeto Cerrado, uma nova fábrica de celulose em construção no Mato Grosso do Sul, de 19,3 bilhões de reais para 22,2 bilhões de reais, informou a companhia nesta quinta-feira.

A nova estimativa considera fatores como correção monetária de contratos pela inflação e investimentos adicionais para maior eficiência da planta e diminuição de riscos operacionais, como planta química de ácido sulfúrico e material rodante para escoamento da produção, segundo fato relevante.

Apenas os desembolsos previstos para o ano que vem foram revisados, sendo que as estimativas de investimentos neste ano não foram modificadas.

Segundo a Suzano, dos 22,2 bilhões de reais, 15,9 bilhões de reais referem-se ao investimento de capital industrial e 6,3 bilhões de reais são relativos a “investimentos florestais, logísticos e outros”.

A expectativa da companhia é que o início da produção na fábrica ocorra no segundo semestre de 2024. Os investimentos vêm sendo feitos desde 2020.

A Suzano ainda divulgou estimativas de longo prazo para o projeto. A empresa estima que a partir da conclusão da curva de aprendizagem da nova fábrica, o custo caixa de produção de celulose seja de cerca de 500 reais por tonelada, sem incluir paradas programadas para manutenção.

Esse valor deve diminuir para aproximadamente 400 reais a tonelada a partir do segundo ciclo florestal –prazo característico de plantios de eucalipto para a produção de celulose de fibra curta branqueada– contando do início da operação da fábrica.







