Suzano: Dívida líquida chega a R$ 66,5 bi no 2º trimestre, alta de 12% ante março

A dívida líquida da Suzano chegou a R$ 66,563 bilhões no segundo trimestre de 2024, alta de 12% na comparação com os valores observados ao final de março. A dívida bruta total, por sua vez, encerrou o período em R$ 88,6 bilhões, avanço de 12% no mesmo intervalo de comparação.

No balanço, a Suzano informou que o avanço de 12% no intervalo trimestral para a dívida foi decorrente, principalmente, da variação cambial de R$ 7,311 bilhões e das captações líquidas do período.

A Suzano destacou que a dívida em moeda estrangeira representava, no final do trimestre, 81% da dívida total. Já o porcentual da dívida bruta em moeda estrangeira considerando o efeito do hedge de dívida ficou em 90%, acrescentou a companhia. A posição de caixa, por sua vez, encerrou o segundo trimestre em R$ 22,1 bilhões.

Ao final de junho, o custo médio total da dívida em dólar era de 5,1% ao ano (considerando a dívida em real ajustada pela curva de swap de mercado), já o prazo médio da dívida consolidada no encerramento do trimestre era de 78 meses, maior ante os 74 meses ao final do trimestre anterior.

A alavancagem em dólar ficou em 3,2 vezes, ante 3,5 vezes no primeiro trimestre de 2024 e 2,2 vezes ante um ano, informou a Suzano no resultado financeiro divulgado nesta quinta-feira, 08.