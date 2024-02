Suzano: Dívida líquida chega a R$ 55,560 bi no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 20:24 Para compartilhar:

A dívida líquida da Suzano chegou a R$ 55,560 bilhões no quarto trimestre de 2023, queda de 4% na comparação com os valores observados ao final de setembro. A dívida bruta total, por sua vez, encerrou o período em R$ 77,173 bilhões, avanço de 3%, considerando o mesmo intervalo de comparação.

Os principais fatores que explicam a redução da dívida líquida foram a variação cambial e a geração de caixa livre no período, apontou a Suzano.

Segundo a empresa, o total de dívida bruta registrada ao final do período foi composto por 94% dos vencimentos concentrados no longo prazo e 6% no curto prazo. Já a dívida em moeda estrangeira representava 79% do montante total devido. A posição de caixa, por sua vez, encerrou o quarto trimestre em R$ 21,6 bilhões.

A alavancagem em dólar ficou em 3,1 vezes, ante 2,7 vezes no terceiro trimestre de 2023 e 2 vezes no quarto trimestre de 2022, informou a Suzano no resultado financeiro divulgado nesta quarta-feira, 28.

