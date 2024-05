Suzano confirma interesse em ativos da International Paper, mas reitera não haver acordo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 10:28 Para compartilhar:

A Suzano confirmou nesta quarta-feira, 22, que tem interesse nos ativos da International Paper. No entanto, “reitera que inexiste, até o momento, qualquer acordo, vinculante ou não, tampouco qualquer decisão ou deliberação dos órgãos de administração da companhia em relação a uma potencial operação, que contenham o mínimo de materialidade necessário à configuração de um fato relevante”.

O pronunciamento ocorre em resposta à solicitação apresentada pela B3, que cita que notícias publicadas em 7 e 20 de maio de 2024 mencionam uma potencial operação envolvendo as duas companhias.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou no início do mês que a potencial proposta da Suzano, maior produtora do mundo de celulose de mercado, para comprar a International Papel em uma oferta de US$ 15 bilhões (R$ 76 bilhões) em dinheiro teria dificuldade para avançar.