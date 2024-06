Suzano compra de 15% da austríaca Lenzing por 229,971 milhões de euros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 7:33 Para compartilhar:

A Suzano informou na noite de desta terça-feira, 11, a celebração de uma parceria com a B&C Holding Österreich GmbH para adquirir uma participação minoritária correspondente a 15% das ações da Lenzing Aktiengesellschaft detidas pela B&C, por 229.971.261,90 de euros (cerca de US$ 247 milhões).

A empresa celebrou ainda um acordo de acionistas com a B&C, que estabelece os principais termos e condições da referida parceira, incluindo o direito da Suzano em deter duas posições no conselho de administração da Lenzing; e o direito da Suzano em alterar o controle da Lenzing com a aquisição de um adicional de participação de 15% de ações da Lenzing detidas pela B&C, mediante processo de oferta pública de aquisição obrigatória estabelecido pela Lei de Aquisição de Controle da Áustria.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que ambas as etapas (a aquisição de participação minoritária e a alteração de controle) estão sujeitas às aprovações regulatórias habituais deste tipo de transação, incluindo a oferta pública de aquisição obrigatória a ser realizada pela Suzano de acordo com a Lei de Aquisições de Controle da Áustria em caso de alteração de controle da Lenzing.

“A estruturação da operação em duas etapas traz opcionalidade e reforça a disciplina da Suzano em suas decisões de alocação de capital. O objetivo da Suzano com a aquisição da participação minoritária da Lenzing, como parceira da B&C, é buscar conhecer profundamente, aprender e acompanhar o negócio da Lenzing antes de decidir pela aquisição do controle da companhia”, afirma a empresa brasileira.

A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede em Lenzing, Áustria, com fábricas em todo o mundo. Reconhecida pelas suas práticas sustentáveis, a Lenzing é especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira (liocel, modal e viscose).

Segundo a Suzano, a austríaca tem capacidade de produção anual superior a 1 milhão de toneladas e lidera a indústria na produção de fibras ecologicamente sustentáveis. Suas fibras são utilizadas em várias aplicações, incluindo roupas, têxteis para o lar, produtos de higiene e materiais não tecidos.

“A operação está alinhada às avenidas estratégias de longo prazo da Suzano em ser arrojada na expansão de novos mercados e protagonista em sustentabilidade, como é de amplo conhecimento público, representando a sua confiança de longo prazo na criação de valor por meio de operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de madeira”, afirma.

A Suzano afirma que a operação não traz impacto material para sua alavancagem financeira e/ou endividamento.