Suzano capta US$ 1,570 bilhão e liquida dívida com BNDES

A Suzano assinou contrato de pré-pagamento de exportação vinculado à sustentabilidade, contratado por sua subsidiária integral Suzano Pulp and Paper Europe, no valor de US$ 1,570 bilhão, ao custo de Libor + 1,15% ao ano, com prazo médio de 60 meses e vencimento final em 8 de março de 2027.

Segundo a companhia, o recurso será utilizado na liquidação antecipada de principal de US$ 1,666 bilhão do contrato de pré-pagamento de exportação contratado pela Suzano Europe como parte da estrutura de funding para pagamento da parcela caixa referente à transação de combinação de negócios com a Fibria Celulose, cujo montante inicial era de US$ 2,300 bilhões e vencimento final em 4 de dezembro de 2023.

O saldo de principal deste contrato em 31 de janeiro de 2021 era de US$ 2 bilhões, sem alteração em seu prazo final de vencimento. A liquidação financeira das operações acima está prevista para ocorrer até o final do mês de março de 2021, uma vez atendidas todas as condições precedentes.

A Suzano informa que a nova operação de crédito possui indicadores de performance ambientais (KPIs) associados a metas de redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e redução de captação industrial de água, convergindo à implementação de suas metas de Longo Prazo 2030 publicadas em 2020.

BNDES

Além disso, como iniciativa adicional de gestão de responsabilidade, a Suzano efetuou em 9 de fevereiro de 2021 a liquidação antecipada de dívida perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com valor de principal de R$ 1,454 bilhão, cujo prazo médio era de 33 meses e custo médio em dólar atualmente equivalente a 3,48% ao ano.

