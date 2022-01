Suzano aumenta preço da celulose na Ásia em US$ 50 por tonelada em fevereiro

A Suzano vai aumentar em US$ 50 por tonelada o preço da celulose branqueada (BEK) na Ásia a partir de fevereiro. É o terceiro reajuste da companhia na região recentemente. Em dezembro, o preço aumentou em US$ 20/t e em janeiro em US$ 30/t.

Segundo a companhia informou em outras ocasiões, o reajuste acontece com a retomada da demanda na China no final do ano passado.

A ideia é que o preço da commodity na Ásia, em torno de US$ 550 por tonelada, se aproxime do praticado na Europa, de mais de US$ 1,1 mil por tonelada. A companhia não deu informações sobre os preços na Europa e nos EUA.

Para os analistas, o cenário é positivo para as empresas de papel e celulose, que veem o mercado chinês com boas perspectivas, com a capacidade de utilização das fábricas aumentando na região e os estoques diminuindo.

