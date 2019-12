Suzano anuncia investimentos de R$ 4,4 bilhões em 2020

A Suzano anunciou um plano de investimentos de R$ 4,4 bilhões para o ano de 2020, que serão aplicados em manutenção e expansão de seus negócios. Segundo a companhia, R$ 3,6 bilhões irão para manutenção, e os projetos de expansão e modernização terão desembolso de aproximadamente R$ 300 milhões.

Além disso, a Suzano vai investir mais R$ 400 milhões em aquisição e/ou formação de terras e florestas.

E os projetos em andamento nos portos em São Paulo e Maranhão movimentarão aproximadamente R$ 100 milhões em pagamentos no decorrer de 2020.

Além dos investimentos, a Suzano anunciou que passa a gerir, por meio de subsidiárias, aproximadamente 100 mil hectares de terras e uma licença de instalação para uma fábrica de celulose, com capacidade anual de até 2,2 milhões de toneladas, na região de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul.