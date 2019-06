Suzane von Richthofen nas telas dos cinemas

A atriz Carla Diaz aceitou o desafio de interpretar uma personagem que levará muita gente aos cinemas, mas, também, que poderá antipatizá-la junto ao público. Se isso ocorrer, o problema não é Carla, porque ela é simpática e cativante. O nó da questão é a personagem que, se atiça a curiosidade, ao mesmo tempo não é nada bem vista. E nem poderia ser. Trata-se de Suzane von Richthofen que, em 2002, quando tinha 19 anos, assassinou os pais, juntamente com o namorado (Daniel Cravinhos) e o irmão dele (Christian).

Como recebeu o convite para esse papel?

Estou consciente que é uma grande responsabilidade contar essa história que deixou todos nós intrigados e estarrecidos. Foi um crime tão bárbaro que sempre será lembrado. Tenho curiosidade sobre o que se passou na cabeça de Suzane para ela fazer o que fez.

Irá encontrá-la pessoalmente?

Artisticamente falando, se fosse na época do crime, o encontro talvez se justificasse. Hoje, não mais. Ela não tem ligação com a produção como muitas pessoas equivocadamente pensam.

Você teme ficar estigmatizada?

Não. Como atriz tenho de estar preparada para qualquer tipo de personagem. Como o filme é baseado numa história real, o público saberá diferenciar a ficção da realidade.

Eu não sou Flávia Pavanelli

O conflito entre as modelos Flávia Pavanelli (à dir.) e Daniella Vasconcellos (à esq.) deram o que falar no Instagram. Daniella postou em seu Stories um vídeo pedindo aos seguidores que parem de confundi-la com Flávia Pavanelli e apontou uma foto sua em que isso estava ocorrendo com frequência: “Não, não é ela. Sou eu. Vocês estão vendo o meu nome, a minha foto e não tem necessidade ficar comentando isso”. O pedido teve efeito inverso. A foto ganhou mais de 9 mil comentários, a maioria com perguntas do tipo: “@flaviapavanelli, é você?”. E comparações: “A Flávia é muito mais bonita”. Redes sociais à parte, convenhamos que ambas são muito bonitas.

Na trilha do pai e da mãe

Desde pequeno o ator Lucas Vasconcelos segue os passos do pai, o ator e diretor Pedro Vasconcelos, e da mãe, a ex-atriz Daniela Pessoa. Quando criança, seu brinquedo era uma câmera usada, que utilizava para fazer curtas-metragens com os vizinhos. Com apenas 22 anos, ele já realizou profissionalmente cinco curtas e se prepara para ir ao ar na novela Malhação, da Rede Globo. A novela lhe satisfaz em dose dupla: Lucas se sente em casa porque foi em Malhação que seus pais se conheceram e, com o personagem Dragão, mata a saudade da época em que tinha banda e fazia shows.

Lenny Kravitz morando no Brasil

Parte do ano, o músico americano Lenny Kravitz passará agora no Brasil. Morando em uma fazenda na cidade de Duas Barras, no Rio de Janeiro. A propriedade ele já a tem desde 2003 e por ela pagou, na época, aproximadamente R$ 12 milhões — é do século 19, estilo colonial e produz, de maneira sustentável, frutas, legumes e vegetais orgânicos. Além da beleza natural, a fazenda guarda uma raridade: o piano de cauda que pertenceu à Ingrid Bergman.

O quarto casamento de Jennifer Lopez

Apesar de já ter sido casada três vezes, a cantora Jennifer Lopez está considerando o seu próximo enlace matrimonial como o mais verdadeiro de todos. Ela se prepara para as bodas com Alex Rodríguez, ex-jogador profissional de beisebol nos EUA, com quem namora há três anos. “Quero um grande casamento, e dessa vez na igreja. Já fui casada, os dois primeiros tiveram curta duração, não os conto. Eu era muito jovem.”