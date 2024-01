Hospital que fez parto de Suzane von Richthofen montou operação para recebê-la

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/01/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Aos 40 anos, Suzane von Richthofen entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino durante a sexta-feira, 26, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Nunes, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia (SP), município que fica a cerca de 67 quilômetros da capital paulista. A informação foi divulgada pelo jornalista Ulisses Campbell, na coluna True Crime, no jornal O Globo.

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão após o assassinato dos próprios pais em 2002, e cumpre a pena em regime aberto. Atualmente, ela mora com o marido em Bragança Paulista, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, onde fez o pré-natal. O parto, no entanto, ocorreu no Hospital Albert Sabin, em outro município, já que Felipe Zecchini Nunes é chefe do pronto-atendimento da unidade de saúde.

Por ser reconhecida pelos moradores de Bragança Paulista, o cônjuge optou por levar Suzane à Atibaia, onde a estadia da mulher no hospital estaria sob sigilo. Portanto, foi efetuado um esquema de segurança para que os pacientes da unidade de saúde também não soubessem da presença da condenada. A gestante teria entrado pela porta dos fundos da instituição utilizando um moletom e capuz para cobrir o rosto durante a madrugada de quinta-feira, 25.

A direção do Hospital Albert Sabin também teria orientado os funcionários a não ter contato com Suzane von Richthofen, a menos que tivesse relação com o parto, além de não permitir a divulgação da informação de que a gestante estava no local, chegando a ameaçar demitir funcionários que descumprissem a medida.

Ainda segundo o colunista do O Globo, o recém-nascido teria recebido o nome do pai: Felipe. Suzane teve alta durante a noite do sábado, 27, apesar de a saída do hospital estar prevista para os dias seguintes, a mulher foi embora da mesma forma que entrou, pela porta dos fundos, e não recebeu nenhuma visita a não ser do próprio marido. O acompanhamento pós-natal será feito pelo próprio marido na residência em que vivem.

Por ordem da Justiça, Suzane não poderia sair de Bragança Paulista já que cumpre a pena em regime aberto, entretanto, a mulher entrou com uma ação para que pudesse realizar o parto em Atibaia. Pelas regras do atual regime, a condenada só pode sair de casa das 6h às 20h. A senteça da condenada deve terminar quando o recém-nascido tiver 17 anos.

A mulher conheceu Felipe Zecchini Nunes por meio das redes sociais em fevereiro de 2023, em maio Suzane já estava grávida. O homem possui outras três filhas com a médica Sílvia Constantino, que perdeu a guarda das crianças devido a problemas com álcool e depressão, mas agora, busca reaver na Justiça o direito de ficar com as meninas que possuem de 7 a 13 anos.

Em uma coincidência, o filho de Suzane von Richthofen nasceu no mesmo dia que Daniel Cravinhos, o ex-namorado da mulher sentenciado a também 39 anos por assassinar o pai da condenada.

Em contato com a IstoÉ, o Hospital Albert Sabin de Atibaia afirmou que os dados de pacientes são privados e que não há nada para dizer em relação à Suzane von Richthofen.

