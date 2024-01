Suzane von Richthofen dá à luz o primeiro filho no interior paulista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/01/2024 - 21:09 Para compartilhar:

Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho, na madrugada desta sexta-feira, 26. O parto ocorreu na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia (SP), onde trabalha o marido de Suzane, o médico Felipe Muniz.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Ullisses Campbell, do jornal O Globo. Vale destacar que o repórter é autor da trilogia “Mulheres Assassinas”, que conta a história de Suzane, Flordelis e Elize Matsunaga.

A criança recebeu o mesmo nome do pai, Felipe. No entanto, de acordo com o jornalista, a família paterna não quer que o bebê receba o sobrenome Richthofen.

Suzane foi condenada pelo homicídio dos pais e cumpre sentença de 39 anos de prisão, em regime aberto.

