Suzane von Richthofen começa a frequentar faculdade com tornozeleira eletrônica

Nesta quarta-feira (29), Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, decidiu mudar de curso e começou a frequentar aulas de biomedicina em uma universidade em Taubaté, no interior de São Paulo. As informações são do G1.

Para frequentar as aulas, Suzane vai precisar utilizar uma tornozeleira eletrônica e iniciará o curso de biomedicina com saída prevista de acordo com determinação judicial. A ida até a instituição será feita por meios particulares.

Na chegada à universidade, Suzane apareceu com uma camisa florida e um visual diferente da saída temporária mais recente, em setembro, com o cabelo mais curto.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), “as medidas de prevenção ao contágio de Covid-19 serão tomadas na Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé, onde ela cumpre pena”.

Após conseguir o direito ao regime semiaberto, Suzane ingressou na faculdade depois de obter nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A faculdade Anhanguera foi procurada pelo G1 na época da autorização da Justiça e informou que “trata diretamente com seus alunos, caso necessário, eventuais ações a respeito de sua frequência e desempenho escolar, pois trata-se de assunto de cunho particular. A instituição ressalta que a matrícula da aluna foi autorizada pela Justiça e esclarece que oferece a todos tratamento igual, conforme determina a legislação brasileira”.

