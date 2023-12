Suzana Pires raspa a cabeça para viver personagem com câncer em longa-metragem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2023 - 18:03 Para compartilhar:

Suzana Pires, 47 anos, surpreendeu os seguidores no Instagram ao apresentar seu novo visual, que nada teve a ver com aparência ou vaidade. A atriz mostrou que vive intensamente as personagens que interpreta e rapou a cabeça contar a história de uma paciente com câncer em novo filme.

Nesta terça-feira, 5, ela compartilhou uma série de registros com elenco da nova produção, nos quais aparece com a cabeça raspada. ‘Câncer com Ascendente em Virgem’ é o novo longa-metragem de Clélia Bessa.

“Se não for para ter entrega completa, nem me ligue. Gratidão!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos cliques, a atriz aparece sozinha e também posando com Marieta Severo e Fabiana Karla, outros dois nomes do filme.

Nos comentários, os colegas de profissão elogiaram a atriz. “Que linda entrega, Su”, disse Mariana Ximenes. “Maravilhosa”, disparou Cleo.

O cantor Péricles também deixou sua mensagem de incentivo à artista: “Você é, sem dúvida alguma, a expressão exata do operário da arte brasileira”, escreveu ele.

