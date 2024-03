Sustentabilidade: correio alemão dá adeus a voos domésticos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 28/03/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Após mais de seis décadas, Deutsche Post deixa de usar aviões para transportar cartas dentro da Alemanha. Medida visa cortar custos e reduzir emissões de gases de efeito estufa.Decolaram nesta quinta-feira (28/03) na Alemanha os últimos aviões transportando cartas para entrega no próprio país. Assim, depois de 62 anos, o serviço postal alemão Deutsche Post deu adeus a seus voos domésticos de correio.

A interrupção do transporte aéreo, projetado para reduzir custos e emissões de gases de efeito estufa, ocorre depois que o governo alemão decidiu flexibilizar as regras que regem os prazos de entrega de correspondência, o que fará com que os clientes tenham que esperar um pouco mais pelas cartas.

Último voo rumo a Stuttgart

O último avião levando correspondências domésticas decolou da capital, Berlim, rumo a Stuttgart, no sudoeste do país, na manhã desta quinta-feira, informou a agência de notícias alemã dpa. Outros aviões haviam partido anteriormente de Hannover, Munique e Stuttgart, com um total de seis aeronaves transportando cerca de 1,5 milhão de cartas pesando 53 toneladas.

A lei postal da Alemanha há muito tempo exige que pelo menos 80% das cartas postadas sejam entregues no dia útil seguinte e 95% no segundo dia útil, tornando essencial o transporte aéreo de cartas para que o objetivo seja alcançado. Agora, o governo alemão tem planos de flexibilizar essa regra.

A Deutsche Post afirma que a entrega das correspondências por via terrestre representará uma redução de cerca de 80% nas emissões de CO2 provocadas pelo envio de cartas.

Os voos noturnos para transporte de cartas começaram em setembro de 1961.

O volume de cartas que precisam de transporte diminuiu drasticamente, à medida que as pessoas passaram a priorizar outros tipos de comunicação, como através da internet.

No entanto, a Deutsche Post ainda dependerá do transporte aéreo para as cartas destinadas ao exterior. Essas correspondências serão transportada no porão de voos regulares de passageiros.

md/le (Reuters, DPA)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias