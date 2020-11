Suspenso, Xavier será desfalque do Corinthians contra o Atlético-MG Volante levou o terceiro amarelo diante do Atlético-GO e não poderá estar em campo no próximo sábado. Será mais uma baixa para o técnico Vagner Mancini montar o Timão

O Corinthians saiu de campo neste sábado com um ponto na bagagem após empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa. No entanto, a equipe sabe que terá um desfalque certo para a próxima rodada do Brasileirão-2020: Xavier, que levou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Atlético-MG.

Pendurado com dois cartões, o volante foi advertido no fim do primeiro tempo, quando a equipe já perdia por 1 a 0. Além dele, Gil, Cantillo, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio correram o risco de levar um amarelo nesta 20ª rodada e poderiam ter ficado fora do duelo com o Galo. Sendo assim, um suspenso acabou como um lucro diante da quantidade de pendurados na partida.

Xavier se junta à lista de desfalques certos que o técnico Vagner Mancini carrega neste momento: Otero e Fábio Santos, que por contrato não podem enfrentar o Atlético-MG, Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan, que sofreram lesões ligamentares graves no joelho, e só voltam a atuar em meados de 2021, além de Cazares, que tem estiramento na coxa esquerda e deverá se recuperar em um período de aproximadamente três a quatro semanas.

Por outro lado, é possível que o treinador conte com três retornos importantes como Jô, que está tratando de contratura na panturrilha, Boselli, que se recupera de lombalgia, e Roni, que está com dores no joelho. Com uma semana “cheia” para treinos, eles devem estar à disposição até o final de semana. Jemerson, que já foi anunciado, ainda deve demorar um tempo para estrear.

No próximo sábado, ás 19h, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020. Com 25 pontos, o Timão ocupa a nona posição na tabela de classificação, seis pontos à frente do Z4.

