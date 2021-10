Suspenso, titular será baixa no Flamengo contra o Fluminense

No empate sem gols com o Cuiabá, neste domingo no Maracanã, o Flamengo ainda teve uma outra notícia ruim. O lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o time diante do Fluminense, em clássico pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu será no próximo domingo.

O camisa 16 é um dos titulares absolutos da equipe de Renato Gaúcho. Porém, antes do Fla-Flu, o técnico e os atletas mudam o foco para a Copa do Brasil. Na quarta, pelo jogo de ida da semifinal, encaram o Athletico na Arena da Baixada.

