Suspenso, Alison não joga o clássico contra o São Paulo no domingo Para o jogo na Vila o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Luan Peres

O técnico Fernando Diniz não terá o volante Alison na partida do próximo domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante do Fluminense, nesta quinta-feira, e devido o acúmulo de cartões, está suspenso do clássico.

Sem o jogador, homem de confiança da comissão técnica, Diniz deve optar por Vinícius Balieiro ou o recém-contratado Camacho, que estreou com a camisa alvinegra no Maracanã. Alison é o capitão do Peixe.

Em compensação, para o clássico o treinador terá a volta Luan Peres. O jogador cumpriu suspensão no jogo contra o Flu. Em três partidas, Luan Peres, que é outro líder do elenco, tomou três cartões amarelos no Brasileirão.

Com apenas quatro pontos somados em quatro jogos, o Santos ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Campeão do Paulistão, o São Paulo faz um início ainda pior que o Peixe na competição: soma apenas dois pontos em 12 disputados. O time da Capital está na 16ª colocação do Brasileirão.

