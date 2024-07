Suspenso 2º dia de treinos do triatlo olímpico no Sena devido à contaminação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 0:54 Para compartilhar:

Os organizadores dos Jogos de Paris suspenderam nesta segunda-feira (29), pelo segundo dia consecutivo, o treino de triatlo no rio Sena devido à contaminação das águas causada pelas chuvas de sexta e sábado. No entanto, eles afirmaram confiar na realização das provas na terça e quarta-feira.

O comitê organizador, a União Internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram “a decisão de cancelar a parte de natação do treino de triatlo” previsto para a manhã desta segunda-feira, assim como ocorreu no dia anterior, devido aos “níveis de qualidade da água (…) não apresentarem garantias suficientes”, informaram em comunicado.

O triatlo é a primeira prova olímpica que deve ocorrer no Sena, antes da prova de natação em águas abertas na segunda semana dos Jogos.

A prova individual masculina de triatlo está programada para terça-feira, seguida pela prova feminina na quarta-feira.

Se a programação for mantida, não haverá reconhecimento prévio do percurso de natação no rio, em um momento em que o fluxo do Sena, aumentado pelas chuvas recentes, triplica seu nível habitual de verão.

Por outro lado, “a familiarização das provas de atletismo e ciclismo será realizada conforme o previsto” nesta segunda-feira, indicaram o comitê organizador e a União Internacional de Triatlo.

As entidades confiam “que a qualidade da água voltará a estar abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo em 30 de julho (…) levando em consideração as previsões meteorológicas para as próximas 36 horas”.

Elas esperam que, com as condições atuais de sol, altas temperaturas e ausência prolongada de chuva, a qualidade da água do Sena “melhore significativamente”.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (R$ 7,9 bilhões) desde 2016 na criação de uma série de infraestruturas para reduzir a contaminação no Sena e em seu afluente Marne, permitindo assim o banho.

