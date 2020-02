Suspense ‘Vingança FM’ é a estreia da semana do canal TNT

O suspense Vingança FM é a estreia da semana do selo TNT Original e será exibido nesta sexta-feira, 28, às 22h30, na TNT. Nas anteriores, duas comédias românticas tomaram conta da telinha. Thriller psicológico mostra o dia em que o programa de rádio The Grimm Reality, comandado por Jarvis Dolan (Eddie Marsan), é invadido ao vivo, por dois indivíduos mascarados e armados, que assumem o controle de tudo. A tensão aumenta a cada minuto e os invasores não permitem que a transmissão seja interrompida, para que os ouvintes não suspeitem do que realmente está acontecendo.