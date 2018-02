Suspensas buscas aéreas por sobreviventes de ferry sumido no Pacífico

Foram suspensas as buscas aéreas de sobreviventes do ferry que desapareceu com mais de 80 pessoas, entre elas várias crianças, em uma zona remota do oceano Pacífico, informaram as autoridades.

“O governo de Kiribati suspendeu as buscas aéreas de sobreviventes do ferry ‘MV Butiraoi'”, informou o Centro de Coordenação de Resgate da Nova Zelândia em um comunicado.

O ferry zarpou em 18 de janeiro de Kiribati para um trajeto de dois dias com 88 passageiros, incluindo 23 crianças e adolescentes.

Na sexta-feira passada, as autoridades alertaram que levavam uma semana sem notícias da embarcação e lançou uma busca com o apoio de outros países.

Um bote com sete sobreviventes, inclusive uma menina de 14 anos, foi encontrada no domingo, mas as buscas posteriores não conseguiram nada mais.

O centro de resgate informou que os quatro aviões envolvidos nas buscas, da Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, retornariam aos seus países de origem.

As embarcações com base em Kiribati continuarão rastreando a zona em busca de sobreviventes nesta vasta área do oceano, maior que a Itália.

As ilhas Kiribati, um conjunto de 33 atóis e arrecifes povoado por 110.000 pessoas, se estendem por mais de 3.460 quilômetros a nordeste de Fiji.