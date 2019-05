Suspensão de voos da Avianca hoje surpreendeu passageiros em SP

A suspensão dos voos da companhia aérea Avianca Brasil hoje (24), pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), surpreendeu muitos passageiros que se encontravam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Apesar do movimento tranquilo no aeroporto na tarde de hoje, alguns passageiros se aglomeravam em frente ao balcão de check in da Avianca em busca de solução para os seus voos que foram todos cancelados.

Segundo informações da Infraero, 12 chegadas previstas para o Aeroporto de Congonhas hoje (24), desde as 13h55, foram canceladas. Também foram cancelados dez voos previstos desde as 14h24 para decolarem do aeroporto com destino a Brasília, Salvador e Rio de Janeiro.

O enfermeiro Igor Cintra Sampietri, 31 anos, comprou passagem da Avianca de São Paulo para o Rio de Janeiro, há cerca de dois meses. Ele está indo para um casamento, marcado para amanhã (25). “Pretendo chegar ao Rio de Janeiro. Mas como, eu não sei”, disse à Agência Brasil.

Sampietri chegou ao aeroporto às 12h30 de hoje, para um voo que deveria sair no meio da tarde. “Consegui fazer o check in pelo aplicativo. Estou com o cartão de embarque da Avianca, mas não fui informado de que esse trecho seria cancelado. Cheguei cedo aqui por conta de todo o transtorno e estou sem resposta ainda. Teoricamente, meu voo vai sair às 19h40, de Viracopos (em Campinas)”, disse, aguardando por um ônibus que deve deixar São Paulo com destino ao aeroporto de Campinas, onde ele deve embarcar em um voo da companhia Azul.

Ele disse que, quando comprou a passagem da Avianca, já tinha conhecimento dos problemas que a companhia vem enfrentando, mas comprou mesmo assim porque ainda haviam trechos que estavam disponíveis. “Comprei por pontos, até para utilizar os pontos porque a companhia, eventualmente, vai acabar. E fui monitorando semanalmente para ver o que iria acontecer. Teoricamente, se eles venderam a passagem, o voo estava disponível”.

“Vim mais cedo por conta disso [da suspensão dos voos pela Anac], para saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer com os voos. Até porque o check in foi feito. Estou esperando até agora [uma solução]. Eles dizem que vai sair o meu cartão de embarque [do novo voo pela Azul]. Mas ainda estou esperando”, disse, por volta das 16h.

O enfermeiro reclamou, inclusive, que a companhia Avianca não lhe forneceu qualquer assistência no aeroporto, tal como voucher para alimentação, o que está previsto em resolução da Anac para casos de atrasos em voos ou cancelamentos.

A estudante Vitória Souza, 21 anos, pretende ir para Salvador no dia 17 de junho, pela Avianca. A passagem foi comprada em março. Mas, agora, com medo de não conseguir voar pela companhia, ela foi hoje ao Aeroporto de Congonhas em busca de alguma solução para seu problema. “Quero pedir reembolso. Ainda estou esperando para ser atendida”, disse.

“Acho tudo isso uma palhaçada. Espero que eles me deem o reembolso para que eu compre uma passagem de ônibus, já que agora as passagens de avião [para Salvador] já estão muito caras. Não espero mais nada da Avianca”, reclamou.

A esteticista Rosangela Maria dos Santos Barros, 46 anos, de Belo Horizonte, também estava na área de check in da Avianca, em Congonhas, na tarde de hoje. Seu voo sairia do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para Campinas, hoje à noite, mas ela conseguiu um voo à tarde para vir a São Paulo. “Como o voo foi cancelado, a Avianca me forneceu uma passagem agora à tarde, pela Gol, para vir para São Paulo. Consegui resolver a vinda. Mas agora estou tentando resolver a volta”, disse. “Quero agora ver o retorno. Mas está difícil”, reclamou.

“Eu tinha comprado essas passagens no dia 17 de janeiro. Não sabia que a Avianca estava desse jeito. Eu tinha programado passeios com os irmãos. Mas tive que mudar tudo. Inclusive, eu trabalho durante o dia. Eu iria trabalhar hoje, durante o dia, para vir para São Paulo só à noite. Mas eu tive que cancelar todas as minhas clientes para não perder a passagem. Foi muito chato. Meu marido, que é eletricista autônomo, também teve que cancelar seu serviço para vir também nesse horário”, disse. Ela reclamou que só ficou sabendo do problema da Avianca pela imprensa porque a companhia não lhe informou nada. “A Avianca deixou a minha família sem explicação”.

O professor de Educação Física, Fernando Moreira, 35 anos, que estava acompanhado por sua esposa e seus dois filhos, de 6 anos e de 4 meses, também estava no aeroporto de São Paulo buscando resolver problemas em seu voo para Brasília, onde pretende ir para o casamento de seu cunhado, amanhã (25).

“Quando a gente estava vindo [para o aeroporto] é que verificamos que os voos tinham sido cancelados. Para conversar foi rápido. O atendente pediu os dados da viagem e falou que vai tentar alocar [o voo] para outra empresa. E agora estamos no aguardo para ver se vamos conseguir”.

“A volta, ele [atendente] já informou que também foi cancelada. Estamos nesse momento só preocupados para ir, porque é o casamento. Para a volta vamos ver o que a gente faz. Até verificamos em outras empresas para comprar agora, mas ficou um valor absurdo, sem condições. Não tem jeito”.

Ele disse que comprou as passagens de ida e volta há cerca de cinco meses, quando “não tinha problema nenhum” com a Avianca. “A sensação que a gente tem é que o país é uma bagunça. Eles fazem o que querem, quando querem, e a gente tem que se adaptar aos problemas deles. Mas vamos esperar uma solução”.

Outro lado

Por meio de nota, a Avianca informou que tomou a iniciativa de suspender temporariamente suas operações. “A Anac foi oficialmente comunicada nesta sexta-feira, 24 de maio de 2019, e a decisão, tomada pela Avianca Brasil, tem como propósito preservar os padrões de segurança e eficiência que sempre foram prioridades em sua operação. A empresa reitera ainda que está totalmente focada em dar continuidade ao seu Plano de Recuperação Judicial”, diz a nota.

A companhia aérea disse ainda que “continuará cumprindo a Resolução 400 da Anac para atender aos passageiros que tiveram seus voos cancelados e reforça que atua na busca de soluções para restabelecer a sua operação”.

Cancelamento

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu cautelarmente todas as operações da empresa aérea Avianca Brasil hoje (24). A Anac recomenda que os passageiros com voos marcados para os próximos dias na Avianca entrem em contato com a empresa e evitem se descolar até o aeroporto antes de terem informações sobre sua situação. A empresa aérea segue obrigada a oferecer aos passageiros opções como reembolso e reacomodação.

Recuperação judicial

A Avianca Brasil entrou em processo de recuperação judicial. A empresa aérea tem cancelado voos e em abril devolveu aeronaves em cumprimento a decisões judiciais. No último dia 17, os tripulantes da Avianca Brasil entraram em greve, que foi suspensa temporariamente no dia 19. Os trabalhadores disseram que paralisaram as atividades porque estão com salários e benefícios atrasados.

Anac

Por meio de nota, a Anac informou que “vem agindo prontamente em relação à orientação aos direitos e deveres dos passageiros e a Avianca segue obrigada a cumprir regularmente a Resolução 400/2016 da Anac, com a oferta de opções como reembolso e reacomodação”.

Segundo a Anac, caso as tentativas de solução do problema pela empresa não apresentem resultado, o usuário poderá registrar sua reclamação por meio da plataforma www.consumidor.gov.br. Por meio dessa plataforma, o consumidor poderá se comunicar diretamente com as empresas, que têm a obrigação de receber, analisar e responder as reclamações no prazo de até 10 dias. Se mesmo assim, a reclamação do consumidor não for solucionada, ele poderá recorrer ao Procon e ao Juizado Especial Civil, onde poderá requerer reparação de danos.