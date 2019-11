Suspensão de Giaretta abre espaço para Guarani usar zaga com ex-vascaínos

A suspensão de Diego Giaretta em virtude do terceiro cartão amarelo abre brecha para a reedição da dupla Luiz Gustavo e Bruno Silva na zaga do Guarani. Companheiros no Vasco, os atletas, já improvisados no time campineiro como volante, ganham chance de atuarem, juntos e pela primeira vez, na posição de origem contra o Operário-PR, neste sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

Luiz Gustavo é titular absoluto do sistema defensivo campineiro desde a pausa para a Copa América, quando foi emprestado ao clube pelo Vasco. De lá para cá, só ficou ausente por suspensão – como no empate diante do Vila Nova, na última rodada – ou lesão, entre o fim de outubro e o início de novembro. No clássico contra a Ponte Preta, o capitão atuou como volante, função já exercida em outros clubes.

Bruno Silva, por sua vez, viveu imbróglio judicial junto ao clube carioca, o que impediu a participação no primeiro turno da Série B. Após dois meses longe do Brinco de Ouro, ele acertou retorno a Campinas e, aos poucos, cava seu espaço no time titular.

Além da mudança na defesa, o Guarani deve ter Davó na vaga de Ricardinho e Deivd na de Marcelo, que sentiu um incômodo muscular e acabou virando dúvida. Já Michel Douglas foi vetado por dores na coxa.

Com isso, o Guarani deverá encarar o Operário com: Jefferson Paulino, Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Thallyson; Marcelo (Deivid), Lucas Crispim, Arthur Rezende e Rondinelly; Davó e Diego Cardoso.