Suspensão de compra de carne suína do Canadá pela China pode beneficiar os EUA

Chicago, 26 – A suspensão das exportações de carne suína canadense para a China pode elevar a demanda do país asiático pelo produto norte-americano, segundo analistas do setor de proteína. Na terça-feira, o Canadá suspendeu todas as exportações de carne suína para a China, após recomendação do governo chinês, que alega fraudes nos certificados emitidos do produto. “No longo prazo, a medida pode resultar em maior demanda por carne suína dos EUA, mesmo com as tarifas atuais”, observa o consultor independente Simon Quilty, citando a necessidade de abastecimento do país asiático.

Já outros analistas apontam que exportadores norte-americanos de carne suína estão céticos quanto ao possível incremento na demanda externa pela commodity. Nesta tarde, os futuros de suínos negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME, na sigla em inglês) operam em queda de 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires