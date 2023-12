Suspeitos de roubar joalheria em Goiânia e fugir por rapel do 11º andar de edifício são presos em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 15:53 Para compartilhar:

Dois homens foram presos pelas autoridades na terça-feira, 19, em Campinas (SP), apenas um dia após roubarem uma joalheria em Goiânia (GO). Ambos os suspeitos já haviam cometido crimes semelhantes no estado anteriormente e eram originários de São Paulo. Na fuga do edifício em que realizaram o delito, os detidos usaram um rapel para descer pelo lado externo do 11º andar. As informações são do Jornal Anhanguera 1ª Edição.

+ SP: Veja os planos do governo para frear onda de violência na Faria Lima

+ PE: Polícia Civil investiga organização acusada de lavagem de dinheiro; 15 mandados de prisão foram expedidos

Os investigados teriam se hospedado em uma casa localizada em Aparecida de Goiânia no início do mês de dezembro, onde supostamente planejaram o crime. Em contato com a IstoÉ, a Polícia Civil de Goiás relatou que os suspeitos haviam cometido um furto no Setor Sul da capital do estado, em que roubaram uma casa e também levaram joias da residência na sexta-feira, 15.

Segundo as investigações, na madrugada de domingo, 17, para a segunda-feira, 18, por volta das 5h, os homens teriam se escondido no prédio em que a joalheria é sediada com a ajuda de um funcionário do edifício e entraram em um consultório de psicologia em uma sala vizinha à do local em que o crime aconteceu. Após conseguirem arrombar o cofre, fugiram por um rapel, descendo 30 metros de altura.

De acordo com o coronel Marcelo Granja, os indivíduos teriam furado a parede da joalheria e passaram para a loja. “Verificamos câmeras de segurança e o veículo. Eles cometeram o crime e se deslocaram diretamente para São Paulo, e com o compartilhamento de informações, eles foram abordados em Campinas”, declarou a autoridade. O carro utilizado pelos suspeitos na fuga era roubado no Paraná.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias