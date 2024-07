Suspeito por morte de idoso amarrado no Jardim Europa é preso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 19:58 Para compartilhar:

A Polícia Civil prendeu no fim da tarde desta quarta-feira, 24, um primeiro suspeito pela morte de Carlos Alberto Felice, encontrado morto aos 77 anos após ter a casa roubada no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, no último dia 16.

Mais cedo, o carro da vítima, que havia sido levado durante a ocorrência, foi localizado pela Polícia Militar na zona sul da capital. O veículo, um Hyundai, estava com as placas adulteradas.

O suspeito foi levado no começo da noite desta quarta para a sede do Departamento Estadual de Investigação Criminal (Deic), na zona norte da capital paulista, onde deve prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte).

No dia 16 de julho, o corpo de Felice foi localizado por policiais militares na garagem da sua residência, no Jardim Europa. O idoso estava com os pés e as mãos amarrados por fios elétricos, coberto por um tapete e com lesões na cabeça.

A casa estava revirada e seu carro não foi localizado – o portão não tinha sinais de arrombamento. O idoso morava sozinho e os parentes mais próximos eram uma irmã e um sobrinho. Este segundo foi quem acionou a polícia, após não conseguir falar com o tio por cinco dias.

A suspeita é de que tenha ocorrido um roubo, que também teria envolvido uma alta quantia de dinheiro, dias antes de o corpo de Felice ser encontrado. As diligências realizadas pelo Deic estão em andamento para o esclarecimento dos fatos, segundo a Polícia Civil.