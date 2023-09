Suspeito pela morte do rapper Tupac Shakur em 1996 é preso

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 29/09/2023 - 20:31 Compartilhe

Quase três décadas após o crime, que ocorreu em Las Vegas, autoridades policiais do EUA anunciam reviravolta e prisão de ex-membro de uma gangue, que foi acusado de "orquestrar" assassinato.A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, prendeu nesta sexta-feira (29/09) um suspeito do assassinato do ícone do hip-hop Tupac Shakur, que permanece sem solução há 27 anos, segundo relatos da imprensa americana.

Duane "Keffe D” Davis, de 60 anos, ex-membro de uma gangue, foi preso por sua conexão com o ataque que acabou com a vida do rapper na famosa Las Vegas Strip em 13 de setembro de 1996, informou o jornal Los Angeles Times. Quando foi morto, aos 25 anos, Tupac era um dos rappers mais famosos do mundo.

O promotor adjunto do condado de Clark, Marc DiGiacomo, disse hoje que um grande júri do condado emitiu uma acusação na quinta-feira contra Davis por assassinato com uso de arma mortal.

As autoridades afirmaram que Duane Davis é o único suspeito ainda vivo no caso do assassinato de Tupac Shakur. "Todos os outros três suspeitos estão mortos", disse a polícia. "Ele [Davis] orquestrou o plano para cometer este crime", disse o tenente Jason Johansson, do Departamento de Homicídios da polícia de Las Vegas.

Depois de anos sem avanços no caso, a polícia de Las Vegas revistou no último mês julho em Henderson (estado de Nevada) a casa de Paula Clemons, esposa de Davis e que em diversas ocasiões havia assegurado que seu sobrinho Orlando Anderson esteve envolvido no assassinato do músico.

Anderson sempre negou a responsabilidade pelo assassinato e, dois anos após a morte de Shakur, ele também foi morto em um tiroteio entre gangues.

O autor de Hit 'Em Up foi assassinado após sair de uma luta de boxe no hotel MGM Grand, em Las Vegas, quando foi alvejado quatro vezes por disparos efetuados de dentro de um veículo. Ferido, Tupac morreu seis dias depois em um hospital.

Em 2018, a Netflix lançou o documentário Unsolved, no qual Davis aparece alegando que estava no veículo com o homem que atirou em Shakur, mas não quis identificar o responsável.

A polícia de Las Vegas havia alegado no passado que, apesar do grande número de testemunhas, a investigação estava paralisada devido à falta de cooperação.

Desde seu assassinato, a lenda de Tupac cresceu exponencialmente, tornando-o um emblema do hip-hop americano e a sua morte deu origem à criação de teorias da conspiração.

Shakur nasceu em 16 de junho de 1971 em Nova York, cresceu em meio à pobreza e à violência das ruas e ainda adolescente ingressou em uma escola de artes em Baltimore.

O álbum 2Pacalypse Now (1991) foi o primeiro passo de uma carreira em que se caracterizou pelo estilo "gangsta", corrente do rap que aspirava retratar a miséria, a violência e o racismo dos guetos.

