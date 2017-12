Suspeito morre baleado durante tiroteio na favela da Rocinha

Um suspeito morreu neste sábado, 16, na favela da Rocinha, zona sul do Rio. Ele foi ferido durante suposta troca de tiros entre policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e traficantes. Segundo a PM, com o homem morto foi apreendido um fuzil AK-47. Ele trajava, segundo a Polícia, uma bermuda com a inscrição “Amigos do Rogério 157”, traficante preso no início deste mês.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para “apurar as circunstâncias da morte de um indivíduo do sexo masculino, ainda não identificado”. O suspeito foi atingida por tiro de arma de fogo.