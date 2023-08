Suspeito em fuga rouba moto de PM, bate em carro e é preso em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 16:08 Compartilhe

Um homem de 19 anos foi preso após roubar a moto de um policial militar e ser atingido por outro veículo, na quinta-feira, 10, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Antes desse acidente, o suspeito já havia batido o veículo que pilotava em outro carro. De acordo com a Polícia Militar, durante a perseguição, na tentativa de evitar o flagrante por tráfico de drogas, o suspeito foi jogando tabletes com pasta para crack pela rua.

A PM afirma que o suspeito chamou a atenção de uma equipe que realizava patrulhamento na Avenida Juscelino Kubiteschek por realizar manobras bruscas entre os carros. Os policiais tentaram abordar o piloto, mas ele conseguiu fugir e foi perseguido. Na Avenida Morumbi, o suspeito bateu em um carro parado, abandonou a moto e continuou a fuga a pé.

Câmeras flagraram quando o homem entrou em um posto de combustível, viu a moto de um agente estacionada e tentou fugir novamente. Ele acabou sendo atingido por outro veículo quando saía do local no moto roubada.

O suspeito foi imobilizado pelo policial e detido, informa a secretaria. A droga, recolhida pela polícia, pesou mais de três quilos. O rapaz foi levado para 34.º Distrito Policial (Vila Sônia) e autuado por resistência à prisão, furto e tráfico de entorpecentes.

