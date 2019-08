Suspeito é preso durante sepultamento de traficante em Inhaúma

Rio – Um suspeito de tráfico de drogas foi preso, na manhã desta sexta-feira, durante o enterro de um criminoso no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Marcelo Lima da Silva, conhecido como Polegar, participava do enterro do traficante Bené, do Morro do Adeus, quando foi surpreendido por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana.

Segundo a Polícia Militar, policiais estavam à paisana quando capturaram Marcelo. Ele estava sendo monitorado há uma semana. Contra o suspeito havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma).