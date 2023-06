Suspeito de vazar documentos secretos dos EUA se declara inocente

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 18:35 Compartilhe

Jack Teixeira, militar americano de 21 anos acusado de vazar documentos ultrassecretos do Pentágono em um fórum eletrônico, declarou-se nesta quarta-feira (21) inocente de acusações que podem colocá-lo na prisão por décadas.

O especialista em informática da Guarda Aérea Nacional foi preso em abril, por suspeita de ter orquestrado o vazamento de documentos classificados mais grave da última década nos Estados Unidos.

Teixeira enfrenta seis acusações de retenção e transmissão de informações de defesa nacional. Cada uma delas acarreta penas de até 10 anos de prisão. Ele compareceu hoje diante do juiz David Hennessy, em Worcester, Massachusetts, e se declarou inocente das acusações, segundo documentos da Justiça.

Teixeira é suspeito de ter publicado os documentos, alguns deles datados do começo de março, em um fórum da rede social Discord. Rapidamente divulgado na internet, o material destacava a preocupação dos Estados Unidos com a capacidade militar da Ucrânia frente às forças russas e mostrava que Washington, aparentemente, espionou seus aliados Israel e Coreia do Sul, entre outros assuntos sensíveis.

O vazamento foi o maior deste tipo desde 2013 – quando Edward Snowden revelou documentos da Agência de Segurança Nacional – e gerou questionamentos sobre o acesso de Teixeira a informações sigilosas de alto nível.

