++ Suspeito de tiroteio em bonde na Holanda é preso ++

UTRECHT, 18 MAR (ANSA) – Gökmen Tanis, de 37 anos, principal suspeito de matar pelo menos três pessoas e deixar outras cinco feridas nesta segunda-feira (18) ao abrir fogo dentro de um bonde em Utrecht, região central da Holanda, foi detido, informaram as autoridades locais. Segundo a imprensa, a prisão teria ocorrido após a polícia holandesa realizar diversas operações em prédios e residências próximas ao local do atentado. “Acabamos de ser informados de que o suspeito foi preso”, disse o chefe de polícia, Rob van Bree, durante coletiva de imprensa. De acordo com o prefeito da cidade, Jan van Zanen, a hipótese de ser um ataque terrorista é “o motivo mais plausível”. No entanto, a polícia está considerando outras versões. Familiares do atirador disseram à agência de notícias estatal Anadolu, da Turquia, que Tanis sofre de problemas psicológicos e disparou contra um parente por “motivos familiares”. Segundo relatos, ele só teria atirado em outras pessoas porque tentaram socorrer a vítima. Em entrevista à imprensa turca, o pai do suspeito, Mehmet Tanis, afirmou que não falava com seu filho há 11 anos. “Eu não conheço sua situação psicológica, mas no passado ele não tinha comportamentos agressivos. Eu não sei o que aconteceu, mas se for ele deverá ser sancionado”, concluiu. (ANSA)