Suspeito de terrorismo foragido na Itália é detido na França

PARIS, 7 FEV (ANSA) – Um suspeito de terrorismo marroquino “radicalizado”, que fugiu da prisão de Avellino, no sul da Itália, em 11 de janeiro, foi detido no último domingo (6) em Metz, na França.

A prisão foi feita após alerta do Departamento Distrital Antimáfia (DDA) de Nápoles, que coordenou as investigações da Polícia Penitenciária, dos Carabineiros de Avellino e do Grupo de Operações Especiais (Ros).

Kalifi foi condenado por tráfico de drogas e denunciado como suspeito de terrorismo radicalizado. Um mandado de prisão europeu foi emitido contra ele a pedido do Ministério Público de Trento, com base em investigações da Esquadra Móvel de Bolzano. Após ser detido pelas autoridades italianas, o suspeito fugiu da prisão junto com outros dois reclusos, entre eles Florin Mocian, um romeno de 21 anos, que permanece foragido. O terceiro homem foi ferido durante a fuga e pego antes de conseguir sair da cadeia.

A fuga ocorreu na madrugada do dia 11 de janeiro, quando o trio abriu um buraco na parede da cela, que foi encontrado pela polícia quando realizou a inspeção no local, onde um quarto homem ficou para trás.

A polícia disse que o romeno não se converteu ao jihadismo radical, ao contrário de Kalifi. “Parabenizamos a polícia e o judiciário pela prisão do marroquino que fugiu de Avellino, mas agora é preciso equipar a Polícia Penitenciária com mais homens”, disse Giuseppe Moretti, presidente nacional da União dos Sindicatos da Polícia Penitenciária da Campânia. (ANSA)

