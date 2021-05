Suspeito de tentar matar a ex e ameaçar outras seis namoradas usava perfis fakes para persegui-las

Durante a Operação Stalker, um homem foi preso em Piracanjuba, em Goiás, suspeito de tentar matar a ex-namorada e de ameaçar outras seis ex-companheiras. De acordo com a delegada Luiza Veneranda, o suspeito usava perfis fakes nas redes sociais para perseguir as vítimas.

“Contra a última vítima, ele começou com ameaças presenciais. Depois que ela restringiu o contato, ele ficou ligando incessantemente e criou perfis falsos porque ela tinha bloqueado ele nas redes sociais. Com esses perfis, ele a ameaça. Nós apuramos que ele tinha condutas semelhantes com as outras ex -namoradas”, contou Luiza.

Segundo Veneranda, o homem é investigado em cinco inquéritos policiais que tramitam na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia, todos abertos pela mesma ex-namorada.

“Ele chegou a um ponto que todos os dias ele ia para frente da casa da vítima e ficava olhando debaixo do portão. Da última vez, ao dirigir o veículo, ele estava perseguindo a vítima, a vítima estava de bicicleta e ele tentou atropelá-la. Só não aconteceu algo pior porque ela se jogou para o meio fio”, revelou a delegada.

De acordo com o relato da delegada ao G1, as ameaças e a tentativa de homicídio aconteceram a partir de agosto de 2020, depois que a vítima terminou o relacionamento com o homem. “Por não aceitar esse término, ele ficou perseguindo a vítima e praticou uma série de condutas contra ela”, informou.

A Polícia Civil afirmou que continua investigando os casos das ex-namoradas pelos crimes de ameaça, ameaça perseguidora, injúria, tentativa de feminicídio, lesão corporal e outros.

