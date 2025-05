Suspeito de ser chefe do PCC é preso em São Paulo

Agentes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) prenderam um homem apontado como um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital), no domingo, 11, no bairro da Água Rasa, zona leste de São Paulo. Ele é suspeito de ser o responsável pela coordenação de tráfico de drogas da facção em todo o estado.

O homem estava foragido desde 2017, após condenação por tráfico. Durante a abordagem, os policiais também apreenderam dois celulares que podem conter informações sobre a rede de tráfico e analisar supostas ligações do suspeito com outros membros da organização criminosa.

Ainda segundo a Rota, o homem supostamente fazia parte da cadeia de logística da facção, desde o recebimento, processamento, até a distribuição de entorpecentes aos pontos finais de venda.

“O dinheiro obtido com as atividades ilícitas era revertido para financiar as ações da facção criminosa no estado”, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Segundo a pasta, o homem tem um histórico criminal, incluindo 11 prisões anteriores por tráfico de drogas, roubos, extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha.