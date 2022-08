Suspeito de roubar cães de Lady Gaga é preso novamente

Da Redação 04/08/2022 - 9:49 Compartilhe

Um dos suspeitos de ter roubado os pets de Lady Gaga e ter atirado no passeador do cães foi preso novamente nesta quarta-feira (3), informou a polícia à Associated Press. James Howard Jackson, de 19 anos, passou cinco meses foragido após ser liberado por um erro em março.

O jovem foi uma das cinco pessoas presas acusadas de terem relação com o crime e aguardava por seu julgamento quando foi solto por engano. No último mês de julho, foi oferecida uma recompensa de 5 mil dólares (cerca de R$ 26,4 mil) para quem oferecesse informações sobre seu paradeiro.

Jackson e dois outros homens foram acusados por tentativa de assassinato, conspiração para roubo e assalto a mão armada após atirarem no passeador Ryan Fischer e levarem os três Buldogs de Lady Gaga que estavam com ele.

Além dos três, o pai de um deles também foi preso sob a acusação de tentar impedir a prisão do filho. A quinta pessoa envolvida no caso é uma mulher que afirmou ter encontrado os cachorros amarrados em um poste dois dias após o crime, perguntando sobre a recompensa de 500 mil dólares qua havia sido oferecida pela cantora. Ela foi acusada de receptar bens roubados.

