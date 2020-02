Suspeito de matar turista e estuprar mulher em Paraty fez mais quatro vítimas na cidade, diz polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu ao menos quatro denúncia de abuso sexual contra um homem preso na quinta-feira (7) suspeito de assassinar o turista lituano Adam Zindul, de 37 anos, e estuprar a mulher dele, de 35, na Praia do Sono, em Paraty. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a polícia, até a noite de quinta-feira, duas mulheres já haviam registrado ocorrências contra Edson Santos na 167ª DP (Paraty). Hoje, mais duas relataram a mesma acusação. O titular da DP, Marcelo Russo, afirmou que uma das vítima tinha 11 anos na época que sofreu a violência sexual, e o total de mulheres violadas já chega a cinco.

Edson Santos foi transferido para Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, onde vai passar por uma audiência de custódia. Ele foi autuado por homicídio, tentativa de feminicídio e estupro.

Segundo o delegado, uma quinta denunciante está marcada para prestar depoimento na próxima semana. Todas as vítima residem em Paraty e reconheceram o suspeito por meio da imprensa. A forma como Edson Santos operava foi a mesma em todos os casos: ele surpreendia as vítimas e as amarrava para cometer os crimes.

Para o delegado, outros casos podem ter ocorrido na cidade e mais vítimas podem aparecer.

Ainda de acordo com o Extra, o suspeito é morador de Paraty e já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Ele foi reconhecido pela mulher do lituano, que foi hospitalizada. Em depoimento à polícia, a vítima relatou que já vinha sendo assediada por ele há cerca de dois dias. O homem fazia serviço de capinagem na casa, que foi alugada pelo casal.

O turista lituano e a mulher chegaram ao Brasil no último dia 28. Eles estavam em Paraty há quatro dias. A casa alugada fica na Praia do Sono, a 27km do Centro do Paraty. Só é possível ter acesso ao local por uma trilha ou de barco.