Suspeito de matar jovem na Itália é acusado de violar cadáver

ROMA, 3 JUL (ANSA) – O adolescente de 17 anos preso sob suspeita de assassinar a italiana Michelle Causo em Roma foi acusado de vilipendiar o cadáver da vítima.

Segundo fontes judiciais, Causo teria sido assassinada com pelo menos seis facadas no pescoço, abdômen e costas em um apartamento no bairro de Primavalle.

O suposto responsável pelo crime também foi acusado pelas autoridades italianas de ocultação de cadáver, pois teria escondido o corpo da vítima dentro de um saco de lixo.

Os resultados da autópsia sugeriram que a jovem tentou se defender dos ataques do agressor.

O principal suspeito de ter assassinado Causo está preso preventivamente em um presídio juvenil de Casal del Marmo, na capital italiana.

Centenas de jovens se reuniram em frente a um colégio de Torrevecchia para uma vigília em memória de Causo que ocorrerá nesta segunda-feira (3). (ANSA).

