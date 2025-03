Suspeito de matar G$ Lil Ronnie e sua filha é preso nos EUA

Um dos suspeitos do assassinato do rapper G$ Lil Ronnie, 30 anos, e sua filha de 5 anos de idade foi preso nesta quinta-feira, 6, de acordo com informações do site “TMZ”.

O chefe de polícia de Dallas, David Hernandez, disse à publicação que Adonis Robinson, de 24 anos, foi detido em Livingston, no estado do Texas (EUA), a cerca de 120 km de Houston, onde aconteceu o duplo homicídio. O outro suspeito, Jakobe Russell, de 21 anos, segue foragido.

O rapper Ronnie Smith, mais conhecido como G$ Lil Ronnie, de 30 anos de idade, e a filha de 5 anos dele foram mortos a tiros em um lava-rápido, na última quarta-feira, 5, às 11h, horário local de Forest Hill, um subúrbio de Dallas.

A polícia disse que dois suspeitos abriram fogo contra as vítimas e socorristas prestaram os primeiros socorros, mas tanto Ronnie como a filha morreram no local.

Uma investigação preliminar descobriu que os suspeitos fugiram do local em um carro Kia branco de quatro portas após se aproximarem do veículo da vítima, de acordo com o Departamento de Polícia de Forest Hill.

Uma testemunha que estava no local disse ter ouvido cerca de 20 a 30 tiros, informou a emissora local KTVT.

Uma tia de Ronnie, Stella Houston, disse que seu sobrinho não tinha inimigos conhecidos. “Ele era um bom garoto. Ele era. Ele nunca se incomodou com nada”, disse ela.