Suspeito de liderar roubos em Araçatuba é preso na fronteira com o Paraguai

A Polícia Federal prendeu no domingo (3), em Ponta Porã (MS), próximo à fronteira com o Paraguai, o integrante de uma quadrilha de roubos a bancos, suspeito de ser o líder do ataque a três agências em Araçatuba, no interior de São Paulo, no dia 30 de agosto. As informações são do UOL.

Anderson Meneses de Paula, conhecido como “Tuca”, era um dos quatro alvos de uma operação contra o tráfico na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O criminoso é suspeito de fazer parte da facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ele é suspeito de ordenar assassinatos nos dois municípios, de acordo com a polícia paraguaia. A Operação “Escritório do Crime” envolveu a Polícia Federal brasileira e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, e cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nos dois lados da fronteira.

Junto de “Tuca”, no Brasil, também foi preso William Meira do Nascimento, conhecido como “Bruxo”. Os dois suspeitos presos no Paraguai não tiveram suas identidades informadas.

Ainda de acordo com o UOL, também foram apreendidos bens, dinheiro em espécie e munições de gross calibre. Os valores e quantitativos não foram revelados. Eles aguardam audiência de custódia e podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e armas de fogo e formação de organização criminosa.

As penas podem ultrapassar os 30 anos de prisão, caso sejam condenados.

Veja também