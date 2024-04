Suspeito de feminicídio em igreja aceita extradição para Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/04/2024 - 14:01 Para compartilhar:

AOSTA, 17 ABR (ANSA) – O homem suspeito de ter matado a namorada em uma igreja italiana abandonada, que está preso em Grenoble, na França, concordou em ser extraditado para a Itália para responder pelo crime.

Sohaib Teima, de 21 anos, cidadão italiano, egípcio e marroquino, foi acusado do crime pelo Ministério Público de Aosta, região alpina no norte da Itália. O corpo da jovem francesa Auriane Nathalie Laisne, de 22 anos, foi encontrado no último dia 5 de abril.

Teima deverá comparecer nesta quinta (18) diante do juizado de instrução do Tribunal de Apelação de Grenoble, que decidirá sobre a extradição em até sete dias.

Segundo a advogada do suspeito, que foi preso em Lyon na última quarta-feira (10), ele “rejeita categoricamente qualquer acusação a respeito do homicídio”. Em depoimento, ele teria apresentado uma versão que os advogados preferiram não divulgar.

O crime, tratado como feminicídio, ocorreu entre 26 e 27 de março. Sohaib Teima deve responder por homicídio qualificado, com agravantes de premeditação e relação afetiva com a vítima.

Ele estava sob medidas cautelares da polícia francesa desde janeiro, justamente por violência doméstica e ameaças contra Auriane.

A vítima foi encontrada esfaqueada, e testemunhas viram os dois juntos na região de La Salle, onde fica o vilarejo abandonado de Equilivaz, local que abriga a igreja.

Segundo as primeiras informações, os dois foram ao local para fazer “urbex”, exploração urbana, uma prática turística que vem se popularizando entre viajantes das novas gerações e que consiste em buscar locais não frequentados, como vilas abandonadas e ruínas de edifícios.

O crime brutal teria sido cometido com uma arma cortante e com ponta, que não foi localizada, provavelmente por um ferimento no pescoço.

Auriane estava sem celular e documentos. O corpo foi encontrado por outro turista e identificado por familiares.

(ANSA).