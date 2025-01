Suspeito de explodir Tesla em Las Vegas usou ChatGPT para planejar explosão

O suposto motorista da picape elétrica Tesla Cybertruck que explodiu do lado de fora do Trump International Hotel, em Las Vegas, no dia de Ano Novo, usou o chatbot ChatGPT para planejar a explosão, disseram autoridades a jornalistas na terça-feira.

+ Explosão diante de hotel de Trump mata um em Las Vegas

O suspeito usou o ChatGPT para tentar calcular a quantidade de explosivo necessária para desencadear a explosão, disseram as autoridades.

Na semana passada, as autoridades identificaram a pessoa encontrada morta dentro do Cybertruck como Matthew Livelsberger, 37 anos, um soldado do Exército dos Estados Unidos em serviço ativo de Colorado Springs, e disseram que ele agiu sozinho. A polícia federal norte-americana, FBI, afirma que a explosão pareceu ter sido um caso de suicídio.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas disse na terça-feira que a explosão da Cybertruck foi o primeiro incidente em solo norte-americano em que o ChatGPT foi usado para construir um dispositivo explosivo.

Os críticos da inteligência artificial tem advertido que a tecnologia pode ser utilizada para fins prejudiciais, e o ataque em Las Vegas pode reforçar esta visão.

“É importante ressaltar que agora também temos evidências claras nesse caso de que o suspeito usou a inteligência artificial ChatGPT para ajudar a planejar seu ataque”, disse o xerife Kevin McMahill, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, a jornalistas.

“Este é o primeiro incidente de que tenho conhecimento em solo americano em que o ChatGPT é utilizado para ajudar um indivíduo a construir um dispositivo específico”, acrescentou McMahill.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, disse que a empresa está “comprometida em ver as ferramentas de IA usadas com responsabilidade” e que seus “modelos são projetados para recusar instruções prejudiciais”.

“Nesse caso, o ChatGPT respondeu com informações já disponíveis publicamente na Internet e forneceu avisos contra atividades prejudiciais ou ilegais”, disse a empresa.

O FBI diz que não houve ligação definitiva entre um ataque em Nova Orleans que matou mais de uma dúzia de pessoas e a explosão do Cybertruck, que deixou sete pessoas com ferimentos leves. A polícia federal dos EUA acrescentou que o suspeito não tinha nenhuma animosidade contra o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e provavelmente tinha transtorno de estresse pós-traumático.

O celular de Livelsberger continha um manifesto de seis páginas que as autoridades estão investigando, disse a polícia.