Suspeito de atirar em PM da Rota grava vídeo em que pede para ‘parar matança’

Erickson David da Silva, preso suspeito de atirar contra o policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) Patrick Bastos Reis, gravou um vídeo em que pede ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao secretário de segurança do estado, Guilherme Derrite, que parem com a “matança” de supostos inocentes em Guarujá, no litoral norte paulista.

O policial militar Patrick Bastos foi baleado quando fazia um patrulhamento em uma comunidade local;

Ele morreu durante o atendimento médico;

Na sequência, teve início a Operação Escudo para localizar os suspeitos do crime.

O policial militar Patrick Bastos, de 30 anos, e o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya, 39, foram baleados no dia 27 de julho durante um patrulhamento em uma comunidade local.

Reis foi atingido próximo ao tórax e morreu quando recebia atendimento médico. Já Alfaya, baleado na mão esquerda, precisou ser internado e não corre risco de vida.

Na gravação, Erickson afirmou que estão “matando uma ‘pá’ (sic) de gente inocente” e, mesmo não tendo relação com o caso, iria se entregar porque estão “querendo pegar” a sua família.

Durante a noite de domingo, 30, ele foi detido na zona sul de São Paulo, segundo divulgado por Tarcísio de Freitas em seu perfil no Twitter. Além de Erickson, uma mulher, 27, e quatro homens, com idades entre 22 e 23 anos, foram capturados em flagrante por suposto envolvimento no caso.

Após a morte do policial militar, teve início a Operação Escudo para reforçar o policiamento em Guarujá, com aproximadamente 600 agentes. O objetivo era identificar e capturar os suspeitos do crime.

Há suspeita de que os policiais tenham matado ao menos 10 pessoas durante a operação.

