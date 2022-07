Suspeito de atirar em ex comemora nas redes sociais: ‘Não vai trair mais ninguém’

Uma mulher, de 36 anos, foi baleada em Itajubá (MG), na madrugada de sábado (30). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. As informações são do G1.







Nas redes sociais, o homem fez uma publicação, horas após o crime, pedindo para que a mulher descanse em paz e afirmando que ela “não vai trair mais ninguém”.

No entanto, a mulher não morreu. Ela foi socorrida e está internada em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas da cidade.

A vítima e o homem tiveram um relacionamento de dois anos.Conforme testemunhas, ele não aceitava o término do namoro. A mulher chegou a pedir uma medida restritiva contra o suspeito.

Ainda segundo testemunhas, o ex-companheiro da mulher pulou o muro, invadiu a casa e disparou contra a vítima. Logo depois, ele fugiu. Até o momento, o suspeito não foi localizado.