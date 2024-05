AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/05/2024 - 10:24 Para compartilhar:

A polícia da Eslováquia acusou de “tentativa de homicídio” o suspeito do ataque a tiros na quarta-feira contra o primeiro-ministro Robert Fico, anunciou o ministro do Interior, Sutaj Estok, nesta quinta-feira (16).

“A polícia eslovaca está trabalhando com uma única versão do ataque e o suspeito é acusado de tentativa de homicídio com premeditação”, declarou Estok à imprensa, acrescentando que o atentado teve “motivações políticas”.

