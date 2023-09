Suspeito de ataque a Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, é preso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2023 - 16:24 Compartilhe

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 3, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ). Ele é suspeito de envolvimento no ataque a tiros que atingiu na cabeça o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau. O produtor musical foi baleado na cabeça na noite de sábado, 2.

Ainda não se sabe o nome do suspeito e nem se ele já tem defesa. O músico de 56 anos foi baleado neste domingo, 3, em local da Costa Verde dominado por facção criminosa. A área, que fica a cerca de 300m de um posto da Polícia Militar em Paraty (RJ), é conhecida por ter venda de drogas. O domínio, no entanto, pertence ao Comando Vermelho, maior facção do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, há suspeita de que o músico tenha ido comprar drogas no momento do crime. Mingau tinha saído, antes do ataque, para sacar dinheiro. Um amigo do baixista disse que eles iam a uma praça local para lanchar, e saíram num Ford Ranger, onde estavam no momento do ataque.

O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informou que o paciente deu entrada na unidade, por volta de 14h, e foi imediatamente recebido pela equipe do serviço. O baixista completou 56 anos neste domingo, 3.

