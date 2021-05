Suspeito de agredir dona de hotel é preso após 18 dias

Edson Francisco Bispo, de 40 anos, suspeito de agredir a dona de um hotel em Jaboticatubas, em Minas Gerais, foi preso ontem (26).

No dia 09 de maio, a dona do hotel, identificada como Elizane Marques de Almeida, de 44 anos, foi encontrada por clientes do estabelecimento caída no chão e com o rosto desfigurado. A Polícia Militar informou que parte do corpo da vítima estava descoberta. A mulher foi levada em estado grave para o hospital Risoleta Neves e transferida para uma unidade de saúde privada.

De acordo com as autoridades, Edson teria se hospedado no local antes do crime. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que ele teria deixado o local após as agressões.

A polícia ainda informou que o homem já teria passagens por estupro em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte.

