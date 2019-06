Suspeito da morte do pai, filho da deputada Flordelis passa mal em delegacia no RJ

Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), teve crises de pressão alta com dores de cabeça e foi socorrido na Divisão de Homicídios de Niterói, onde passou a noite detido. Médicos do Samu foram ao local prestar atendimento por volta de 10h da manhã desta terça-feira (18). As informações são do G1.

Flávio e um irmão, Lucas, são suspeitos de matar o pai, Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal. Uma das linhas de investigação, segundo os policiais, é que a morte foi por conta de uma relação extraconjugal do pastor.

O casal tem 44 filhos registrados, a maioria adotada. Flávio, filho biológico de Flordelis e Anderson, foi preso na segunda-feira (17), durante o enterro do corpo do pai. Ele tinha um mandado de prisão por violência doméstica. Lucas, de 18 anos, que é adotado, também foi preso, encontrado na casa onde o pastor morreu. Segundo a polícia, ele já se envolveu com tráficos de drogas.

A hipótese de um dos filhos do casal esteja envolvido no crime foi levantada pelo governador Wilson Witzel e prontamente rechaçada por Flordelis. “Isso é ridículo, acusar alguém sem provas”, disse a deputada que acredita que o crime foi uma tentativa de assalto.