Suspeito confessa ter matado e esquartejado Bruno e Dom, diz TV

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – Um dos dois suspeitos pelo desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira teria confessado ter matado a dupla, cujo paradeiro é desconhecido desde o último dia 5 de junho.

A informação é do jornalista Valteno de Oliveira, da BandNews, que afirmou que Osney da Costa, preso pela Polícia Federal, revelou que ele e Amarildo dos Santos cometeram o crime.





Os corpos de Dom e Bruno teriam sido esquartejados e queimados, e depois jogados em uma vala na terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia.

Ainda de acordo com a BandNews, o motivo do crime teria sido a pesca ilegal na região. Os dois criminosos estavam pescando pirarucu e foram alertados por Bruno e Dom Phillips, que estava fotografando. No entanto, a dupla foi rendida.

A Polícia Federal deve anunciar detalhes em coletiva hoje.

Os dois suspeitos presos pelo desaparecimento do indigenista e do jornalista foram levados por agentes da Polícia Federal para a região de buscas pela dupla no início da tarde.

Oseney da Costa Oliveira, conhecido como Dos Santos, e o irmão, Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, foram acompanhados por policiais em barcos para tentarem elucidar pistas no local.

Até o momento, sabe-se que a PF encontrou uma mochila e documentos pertencentes aos dois desaparecidos. Além disso, “material orgânico aparentemente humano” na região.

O governo federal mobilizou a Marinha, Exército e Força Nacional, enquanto o Amazonas mobilizou as forças de segurança locais em busca dos desaparecidos. (ANSA).