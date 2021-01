Suspeita de furtar laptop de Pelosi em invasão ao Capitólio é presa nos EUA

As autoridades federais dos Estados Unidos prenderam Riley June Williams na segunda-feira (18). A jovem participou da invasão do Congresso dos EUA em 6 de janeiro e foi acusada pelo FBI de ter roubado um laptop pertencente à principal legisladora democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. As informações são do jornal The Washington Post.

Conforme a denúncia, Riley esperava vendê-lo a uma agência de espionagem russa. Segundo o Departamento de Justiça, a jovem foi presa em seu estado natal, a Pensilvânia, um dia depois de ser acusada de “entrada violenta e conduta desordenada no Capitólio”. O departamento não forneceu mais detalhes.

Com base em várias fotos e vídeos dos distúrbios no Capitólio, um agente do FBI afirmou que Riley foi vista perto do gabinete de Pelosi, a presidente da Câmara.

Uma testemunha, identificada no documento do tribunal apenas como W1, mas que afirma ser “ex-parceira amorosa de Riley June Williams”, diz que ela planejava enviar o laptop a um amigo na Rússia para vendê-lo à agência de inteligência estrangeira SVR.

Essa venda “falhou por razões desconhecidas e Williams ainda está com o aparelho ou o destruiu”, afirmou em declaração sob juramento. Não ficou claro se um laptop pertencente a Pelosi foi realmente roubado. O FBI disse que continua investigando o assunto.

* Com informações da AFP

